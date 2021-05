Mediaset, mazzata tremenda: è tutto da rifare

Mazzata tremenda per le reti Mediaset che ancora una volta devono arrendersi ad ascolti nettamente inferiori rispetto alla Rai

I dati Auditel della serata di ieri, giovedì 20 maggio, hanno visto trionfare Rai 1 con il finale della fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani. Sono stati ben 5.246.000 gli spettatori, pari al 24.1% di share. Su Canale 5 il film Il Corriere – The Mule ha raccolto 2.694.000 spettatori pari al 12.8% di share. Italia 1, invece, la partita di calcio benefica Gillette Bomber & King – Contro la violenza sulle donne ha totalizzato 1.238.000 spettatori con il 5.3%. Ancora, Rete 4 ha tratto a sé 1.128.000 spettatori (6.4% share) con Dritto e Rovescio.

I tre canali principali Mediaset, sommati, sono sono riusciti ad arrivare agli ascolti del solo primo canale. Una mazzata, seppur prevedibile, che porta la dirigenza della rete privata a fare importanti riflessioni sul palinsesto.

Mediaset, presto il cambio di palinsesto

Il 28 maggio, cioè venerdì prossimo, diversi programmi termineranno, come Il Segreto e Daydreamer, mentre altri andranno in vacanza. La Mediaset, per quel che riguarda Canale 5, è pronta a cambiare il palinsesto. Spazio a due nuove serie turche come Mr. Wrong e Love is in the air, ma non mancheranno i film romantici di Inga Lindström.

In prima serata, invece, con il ritorno di Temptation Island sarà battaglia di ascolti con i rivali di Rai 1, per un’estate davvero infuocata.