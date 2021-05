Mahmood, la confessione spiazza tutti: “Un momento terribile”

Mahmood, la confessione spiazza tutti: nonostante il grande successo da due anni a questa parte, la vita privata non è facile

Professionalmente è un momento d’oro per Mahmmod che sull’onda lunga della vittoria al Festival di Sanremo con ‘Soldi’ non sta sbagliando un colpo. Amatissimo dal pubblico, anche sui social, il cantante milanese però confessa il suo disagio per una vita privata che non va come vorrebbe.

Una confessione sofferta, quella che Mahmood ha rilasciato a Silvia Toffanin nella nuova puntata di ‘Verissimo’ in programma sabato 22 maggio. Come aveva già spiegato a Vanity Fair, la sua fortuna è stata quella di crescere in una famiglia senza paletti mentali, che ha saputo comprendere tutte le situazioni.

Lui è assolutamente favorevole all’approvazione del Ddl Zan sull’omotransfobia e lo ribadisce perché bisogna “difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società. Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato”.

Ma poi quando la Toffanin gli chiede se in questo momento sia innamorato, entra in crisi: “In realtà è un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo, sono confuso”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roberto Angelini, l’addio dopo la bufera: “Ora pagherò”

Mahmood ed Emma insieme per la stessa battaglia, ma intanto lui è pronto con il nuovo album

Nella battaglia per il Ddl Zan è appoggiato anche da un’altra ospite dal talk show, Emma. Anche la cantante salentina è da sempre in prima linea per promuovere i diritti della comunità Lgbt e lo fa “rischiando a volte di sembrare impopolare”.

(Instagram)Entrambi però sono attivissimi anche a livello musicale. Da oggi infatti in tutte le radio ha cominciato a ruotare il nuovo singolo di Mahmood, ‘Klan’, estratto dell’album ‘Ghettolimpo’, in uscita l’11 giugno. Si tratta del, terzo singolo, dopo ‘Inuyasha’ che in poco tempo è già diventato disco d’oro e da ‘Zero’, brano nella colonna sonora dell’omonima serie originale Netflix.