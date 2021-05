Fortnite annuncia l’evento Crossover: skin, sfide e quando inizia

Poche ore fa, Epic Games ha annunciato il nuovo evento crossover su Fortnite. Ecco tutto quello che c’è da sapere

In attesa della stagione 7 di Fortnite, ci sono ancora tante novità in arrivo. Epic Games ha annunciato solamente poche ore fa un nuovo super evento crossover, di cui si parlava da tempo. Le superstar dell’NBA sbarcano all’interno dell’isola di gioco, a pochi giorni dall’inizio dei playoff della Lega cestistica più famosa al mondo.

Si chiama Crossover e introdurrà una marea di skin e bundle tematici. Donovan Mitchell e Trae Young fanno parte delle stelle che entreranno a far parte del battle royale, ma le novità non sono finite qui. Ecco tutto ciò che è stato svelato e alcune anticipazioni date dai dataminers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, primi indizi sulla stagione 7: tutto quello che sappiamo

Lace up… The Crossover is going to knock you off your feet 🏀

For the first time ever the @NBA is joining Fortnite! Read our blog for info about the new cosmetic set, Player Lockers and more.

🔗: https://t.co/qcXVA7Vxat pic.twitter.com/IjdGCdnNA5

— Fortnite (@FortniteGame) May 19, 2021