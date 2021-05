Flavio Insinna torna con un programma mitico, fan senza parole

Flavio Insinna torna ancora una volta su Rai Uno con un programma che ha fatto la storia della televisione, fan senza parole

Chi ha più di quarant’anni se lo ricorda benissimo, perché faceva compagnia a tutti gli italiani ogni giorno in un orario speciale, quella prima di mettersi a tavola. E adesso, nella tv che stenta a trovare idee nuove, è pronto per tornare anche ‘Il pranzo è servito‘ che avrà al suo timone Flavio Insinna.

Il nome del game show, come si chiama oggi anche se quiz dava bene l’idea, è rimasto lo steso anche se rispetto al passato qualche cambi in corsa c’è. Intanto è sempre stato un programma Mediaset, prima su Canale 5 e poi su Rete 4 nella sua ultima stagione., E poi è sempre cominciato attorno alle 12 mentre la nuova serie partire alle 14, giusto alla fine del TG 1, dal 28 giugno prossimo.

Ma come è nata in Rai l’idea di rispolverare un programma storico, per di più che era della concorrenza? Intervistato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Flavio Insinna confessa che è nato tutto da una chiacchierata con la vedova di Corrado, il suo storico ideatore e conduttore. C’erano le prove de ‘La Corrida’ nel 2011 e si promisero che prima o poi avrebbero provato e rifare pure questo. Sono passati dieci anni e il ritorno è una realtà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, giugno è il mese delle grandi novità: utenti in trepidazione

Flavio Insinna torna da fine giugno con un programma storico, come sarà la nuova versione?

Il pranzo, ideato da Corrado e Stefano Jurgens (che da anni è uno degli autori di Paolo Bonolis, oggi ad Avanti un altro!) ha vissuto stagioni d’oro tra il 1982 e il 1993 su Canale 5 e anche su Rete 4. Fino al 1990 è stato condotto da Corrado che poi ha ceduto il timone a Claudio Lippi per altre due stagioni. Infine è toccato a Davide Mengacci fino alla sua chiusura definitiva.

Flavio Insinna, che è sempre stato un fan del programma quando era ancora un giovane studente, non ha voluto svelare nel dettaglio come sarà il programma. Ma ha promesso che la formula sarà molto simile all’originale, all’insegna dell’allegria e del divertimento nelle case degli italiani. In più oltre ai quiz per i concorrenti dovrebbe esserci un gioco riservato al pubblico dei telespettatori.