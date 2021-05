Il calciomercato della Juventus rischia di infiammarsi con l’ultima indiscrezione di mercato. Una stella europea potrebbe sostituire Cristiano Ronaldo.

Novanta minuti al termine della stagione e poi la Juventus dovrà pensare al calciomercato. Sonotantissimi i dubbi per la prossima stagione ed uno è legato alla permanenza di Cristiano Ronaldo. Il presidente Agnelli, infatti, potrebbe intervenire durante la finestra estiva per regalare ai tifosi un altro gioiellino, al posto del fenomeno portoghese. I bianconeri sarebbero pronti a sedersi al tavolo delle trattative con il Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato, super colpo Mbappè: tutto fatto per il 2022!

Infatti dai blaugrana potrebbe arrivare Antoine Griezmann. L’ala francese, Campione del Mondo, doveva sostituire Neymar ma non è mai riuscito a trovare la chimica con Lionel Messi. Adesso l’attaccante potrebbe cambiare aria, con Torino che sembrerebbe una delle mete preferite dal talento transalpino. Per rendere concreta la trattativa, però, la Juventus dovrebbe centrare l’obiettivo Champions League, altrimenti il Ds Paratici dovrà studiare un’altra strategia.

Calciomercato Juventus, Griezmann in prestito in caso di mancata Champions: la trattativa

L’acquisto di Antoine Griezmann dipenderà dalla qualificazione in Champions League. I bianconeri dovranno vincere l’ultima partita di campionato e sperare in un passo falso di Milan o Napoli. Al termine di campionato, Fabio Paratici deciderà la strategia per portare Antoine Griezmann in bianconero. In caso di mancata qualificazione, il Ds bianconero dovrà cercare di trovare un accordo per il prestito, pagando ovviamente l’intero ingaggio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Addio Ronaldo, nuova destinazione: la scelta del portoghese

Infatti con l’abbassamento del monte ingaggi, vincolato all’addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus sarebbe in grado di pagare l’attaccante francese. A prescindere dalla qualificazione alla massima competizione europea, l’estate juventina sarà caratterizzata da grandissime cessioni, che permetteranno di ricostruire per far partire un nuovo ciclo. Stando alle indiscrezioni, infatti, sono ben 13 i giocatori bianconeri a rischio cessione.