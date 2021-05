Anticipazioni Uomini e Donne, nato un nuovo amore: lascia il programma?

Le anticipazioni di oggi, venerdì 21 maggio, di Uomini e Donne mostreranno la presunta nascita di un nuovo amore: si avvicina un altro addio?

Quella di oggi sarà l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne ed il penultimo venerdì prima della chiusura estiva. Il dating show, poi, ritornerà a settembre con la nuova stagione. Le anticipazioni di oggi, come riferito dagli esperti de Il Vicolo delle News, sono molte poche. Quel che si sa è che al centro dello studio potrebbe sedersi Nicola Vivarelli che, dopo una dura lite con Armando Incarnato, ha iniziato una nuova conoscenza. A quanto pare la cosa si starebbe facendo sempre più seria e chissà che il cavaliere non possa uscire di scena con la sua nuova fiamma. Questo scenario, vista la fine imminente del programma, è molto remoto ma non impossibile.

Anticipazioni Uomini e Donne 21 maggio

La fine dell’attuale stagione di Uomini e Donne è sempre più vicina, come già detto, ed entro il 28 è possibile che vedremo un’uscita dal programma. Nel corso di queste puntate, infatti, per ciò che riguarda il trono Over sono Francesca ed Amodio a rendere sempre più seria la loro frequentazione. I due sembrano realmente innamorati ed hanno ammesso di stare molto bene insieme. Si son dati anche l’esclusiva e venerdì prossimo potrebbero annunciare il fidanzamento ufficiale, con l’uscita dallo studio tra gli applausi di tutti.

Quest’oggi potremmo vedere anche il ritorno di vecchie coppie come successo con Lisa Palugan e Mauro Faettini, i quali hanno deciso di convolare a nozze.