Anticipazioni Temptation Island: colpo di scena per le coppie e super novità

Una nuova edizione di Temptation Island è alle porte, l’Is Morus Relais è pronto a riaprire le porte: tutte le anticipazioni

L’Is Morus Relais è pronto a spalancare le porte a 6 coppie, 12 tentatori e 12 tentatrici per una nuova appassionante edizione di Temptation Island. Come ogni estate che si rispetti, il reality show condotto da Filippo Bisciglia torna ad allietare la calda stagione dei telespettatori italiani.

Tra qualche settimana, infatti, partiranno le riprese di Temptation Island 2021 e proseguiranno per i consueti 21 giorni nel villaggio sardo. L’autrice, Fiorella Mennoia ha raccontato a Uomini e Donne Magazine di come hanno svolto i casting per quest’edizione molto particolare del reality show.

Anticipazioni Temptation Island, cos’ha svelato l’autrice Fiorella Mennoia

Fiorella Mennoia, autrice del programma ha raccontato di quanto quest’anno, più che mai, sia stato complicato per le coppie fare dei passi importanti. Durante i casting, infatti, hanno ascoltato 120 coppie: “Il Covid li ha fatti vivere di retroattività e molte cose sono cambiate sentimentalmente”. Tuttavia, secondo l’autrice di Temptation Island quella della pandemia è stata una buona motivazione per “conoscere cose del partner che non si sapevano”.

Per quel che riguarda, invece, i tentatori e le tentatrici si sta valutando se prendere o meno volti già conosciuti al pubblico Mediaset e non solo. Non è raro, infatti, vedere nel villaggio delle tentazioni volti provenienti da Uomini e Donne, Grande Fratello ed altri reality show italiani.