TikTok annuncia la nuova funzione: è disponibile già da oggi

Una nuova super funzione è in arrivo su TikTok. A lungo richiesta dagli utenti, è disponibile già da oggi

TikTok si aggiorna ancora. Come ormai da anni accade, gli sviluppatori della ByteDance sono soliti ascoltare i feedback degli utenti e rilasciare update per rendere il servizio sempre più funzionale e al passo coi tempi. Dopo le critiche degli ultimi tempi e l’intervento del Garante per la Privacy italiano, si è deciso di procedere con una mossa anti bullismo.

Già a partire da oggi, ogni utente iscritto alla piattaforma potrà eliminare i commenti e bloccare account in massa. Un’iniziativa volta a salvaguardare soprattutto i minorenni dagli attacchi, e che fa parte di una maxi operazione a lungo richiesta. Lo specifico tool renderà così la vita molto più semplice (soprattutto) ai creatori under 18.

TikTok contro i bulli, la nuova funzione anti abusi online

Grazie alla nuova funzione introdotta quest’oggi da TikTok, eliminare commenti e bloccare account sarà ancora più semplice per i creatori. Basterà infatti tenere premuto su uno di questi o sull’icona a forma di matita in alto a sinistra per accedere ad un elenco di opzioni. Tra queste, ci sarà quella per selezionare fino a 100 commenti in una volta ed eliminarli. Il discorso è il medesimo anche per bloccare utenti che sono soliti rispondere con violenze verbali e abusi.

Gli sviluppatori hanno già messo in conto che potrebbero però esserci anche effetti controproducenti. Uno dei punti di forza di TikTok sono i botta e risposta tra creatori e utenti comuni, con consigli e critiche per migliorare. Grazie alla nuova opzione, è possibile eliminare anche questo tipo di contenuti in pochi secondi, falsificando le risposte della community.