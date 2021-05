Harry e Meghan, nuova incredibile decisione: c’è l’annuncio e non sono escluse altre novità nelle prossime ore.

Sono passati già tre anni da quel 19 maggio 2018, giorno in cui Harry e Meghan hanno sancito la loro unione per la vita. Il duca e la duchessa del Sussex furono protagonisti di una spettacolare cerimonia all’interno della Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, con moltissimi invitati e la diretta Tv. Ora le cose sono cambiate e complice il distacco dalla famiglia reale e l’attuale pandemia, i festeggiamenti sono stati in forma privata, all’interno della lussuosa villa in California, in compagnia del figlio Archie. E’ un momento di grande unione per i due, che aspettano con ansia una bambina tra poche settimane. La secondogenita nascerà negli Stati Uniti, sancendo definitivamente lo strappo con Buckingham Palace.

Nel frattempo le fonti reali si sono sbizzarrite nell’individuare quali sono stati i regali di anniversario che si sono scambiati Harry e Meghan. Nel 2019 la Markle ha incorniciato il loro discorso di matrimonio in una splendida cornice e lo ha donato al marito. Harry invece ha comprato per lei un anello esclusivo, disegnato appositamente per l’occasione. L’anno scorso entrambi hanno optato per delle composizioni di “cotone”, sempre relative al tema amoroso.

Harry e Meghan festeggiano l’anniversario di matrimonio: un centro di soccorso per il Covid in India

Qualcosa di creativo è stato escogitato anche quest’anno ma completamente diverso dal solito. Niente di “materiale” ma un’idea di cui andare orgogliosi e che non riguarda solo la coppia. I duchi del Sussex hanno annunciato che per il loro terzo anniversario inaugureranno un progetto di beneficenza per costruire un centro di soccorso comunitario in India, dove i casi Covid continuano a crescere vertiginosamente.

La loro Fondazione Archewell, in collaborazione con il World Central Kitchen, ha costruito il centro a Mumbai, in risposta alla devastante seconda ondata di pandemia nel paese. Sul sito ufficiale hanno dichiarato come l’obiettivo fosse quello di “fornire sollievo e resilienza (oltre a guarigione e forza)” per tutte le persone.

Il loro anniversario è coinciso tra l’altro con l’annuncio da Buckingham Palace della gravidanza della principessa Beatrice, cugina di Harry, con il bambino che nascerà in autunno. Non è chiaro se ci sia stato un messaggio di congratulazioni e se le due coppie si siano sentite in queste ore. Tuttavia pare che i rapporti sarebbero migliori rispetto a quelli con il resto della famiglia.