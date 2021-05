Cashback, beffa tremenda per i 1.500€: sta succedendo a molti

Cashback, clamorosa beffa per tantissimi utenti in queste ore. Ecco cosa sta succedendo per i 1.500 euro di super premio

Nuovo scossone sul fronte supercashback, con un’altra forte accelerata in classifica che sta alzando ancor di più i ritmi e che sta mandando in crisi moltissimi utenti. Sta succedendo a diversi partecipanti: ogni volta che si apre l’app per osservare la classifica, ecco che arriva una brutta notizia. Ovvero una graduatoria che scala sempre di più fino a raggiungere e superare chi, per qualsiasi motivo ma soprattutto economico, magari ha rifiatato per un paio di giorno.

Perché in tutto questo c’è da dire che tanti, quasi tutti verrebbe da aggiungere, si stanno svenando per tenere il passo e non farsi beffare fino alla fine. Il problema però è che così si finisce non solo con spendere anche ben oltre i 1.500 euro che alla fine si otterranno, senza poi escludere comunque una clamorosa beffa finale.

Cashback, in molti rischiano l’esclusione finale

In attesa di un nuovo aggiornamento dell’algoritmo, ora stiamo praticamente a ridotto delle 400 operazioni per l’ultimissimo in classifica. Una quota minima altissima e che proietta il risultato finale per il superpremio a una cifra record. Chi si trovava già nei pressi delle 400 transazioni, e appunto si è fermato, ora si ritrova addirittura sull’orlo del baratro con una clamorosa uscita dalla zona vincente. E sono tantissimi coloro che non hanno poco più di 400 acquisti, tipo 404 o 407, che in queste ore si sono ritrovati a un passo dalla caduta e stanno ‘tremando’.

Pure perché diciamoci la verità: uscire proprio sul finale sarebbe una mazzata tremenda. E non solo per il valore stesso del supercashback, ma anche per il tempo impiegato e soprattutto le energie mentali ed economiche messe a disposizione. Ma quante operazioni serviranno alla fine? Stando alla proiezione attuale, di questo passi si va a ridosso delle 550 ma potremmo assestarci anche sui 580. Senza escludere però una clamorosa fiammata, magari spinta dall’estate in arrivo e dal rush finale frenetico, che vedrà addirittura superare il muro dei 600 interventi totali con carta.