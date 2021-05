Anticipazioni Uomini e Donne, acceso scontro durante la sfilata

Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di un duro scontro in studio a tal punto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi

Questo pomeriggio torna Uomini e Donne con una nuova puntata ricca di emozioni. Oggi, giovedì 20 maggio, a partire dalle 14:45 sarà in onda una nuova lite nel corso del dating show iniziata durante una sfilata.

LEGGI ANCHE > > > Ilary Blasi, Mediaset ha deciso: è la prima volta nella storia

NON PERDERTI > > > Mediaset, risveglio amaro: è successo in queste ore

Al centro dell’attenzione torna ancora una volta Gemma Galgani che, con il suo can can vince la gara ed attira le critiche, come sempre, di Tina Cipollari. Durante la sfilata, infatti, la dama torinese mostra la coulotte rosa ed il gesto suscita molta ilarità tranne all’opinionista che torna ad attaccarla duramente.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, De Filippi cuore d’oro: offerta di lavoro per un tronista

Uomini e Donne, Gemma attaccata: Nicola e Armando litigano

A prendere le difese di Gemma Galgani ci pensa Nicola Vivarelli – nonché Sirius – che risulta essere infastidito dall’attacco che Tina Cipollari le rivolge. A sua volta, però, si infastidisce anche Armando Incarnato, uno dei cavalieri del Trono Over che pensa che Nicola sia l’ultimo a poter proferire parola in quanto, proprio l’anno scorso, è stato lui a prendere per i fondelli la stessa dama torinese. Nel corso del battibecco, Armando fa un’insinuazione molto forte nei confronti di Sirius: lo accusa di essere gay.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici 20, Sangiovanni al centro delle polemiche: cosa sta succedendo

Nicola è molto infastidito da questa insistente insinuazione – visto che Armando non è il solo ed i social sono invasi da tale ipotesi – non perché ha qualcosa contro l’omosessualità, ma perché ha ribadito più volte di essere eterosessuale e ritiene quella di Armando una dichiarazione fuori luogo. Lo studio è con Sirius ed Armando viene attaccato.