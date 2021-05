Amici è terminato e i concorrenti si stanno dedicando a pieno alla propria passione. Uno di questi Sangiovanni che è finito nel mirino della critica.

Amici di Maria De Filippi ha visto concludersi la sua ventesima edizione con il trionfo di Giulia Stabile. La ballerina ha sollevato l’enorme coppa mentre al suo fianco, a supportarla il secondo classificato nonché il suo fidanzato: Sangiovanni. Il cantante, uno dei tanti talenti usciti da questa edizione del programma, ha iniziato il proprio instore da Milano, nella sede Mondadori Store di Piazza Duomo, e l’accoglienza è stata delle migliori.

I suoi fan sono tantissimi e sono state milioni le persone che hanno comprato il cd per ottenere il pass. E infatti i posti, che erano limitati per via del Covid, sono aldati subito sold out. Sul web, però, si è creata una polemica secondo cui ci sarebbero stati degli assembramenti sul posto.

Amici 20, Sangiovanni al centro delle polemiche: cosa sta succedendo

Sicuramente ci sarà stato qualche episodio che avrà destato qualche perplessità ma l’evento si è svolto rispettando tutte le norme di sicurezza. Le persone sono state fatte entrare un po’ alla volta facendo rispettare a ognuno l’orario che riportavano sul pass.

Inoltre Sangiovanni si trovava in una postazione divisa da plexiglass e tutto era fatto con distanza di sicurezza e mascherina sul volto. Le persone erano veramente tante e questo non lo si può negare, però il tutto è avvenuto rispettando quelle che sono le attuali norme anti Covid vigenti sul nostro territorio. Da evidenziare che, al termine dell’evento Sangiovanni non si è fermato a fare foto per non creare assembramenti.