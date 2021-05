Amici 20, Giulia Stabile già in TV: dov’è stata da bambina – FOTO

Giulia Stabile era già abituata alle telecamere grazie ad una vecchia partecipazione in TV prima di Amici 20

Nel 2014 Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 è stata nel programma condotto da Antonella Clerici, Ti Lascio Una Canzone. L’edizione cui la giovane ballerina prese parte fu quella vinta dalla canzone Un amore così grande di Claudio Villa.

In quell’edizione, una piccola Giulia di soli 12 anni partecipava nel corpo di ballo della trasmissione, composta da tutti giovani ragazzi e piccoli bambini come lei. Avrebbe mai immaginato, 7 anni dopo di diventare la nuova campionessa in carica di Amici di Maria De Filippi?

Amici 20, il percorso di Giulia Stabile fino alla vittoria del talent

Giulia ha vissuto una escalation all’interno della scuola di Amici, ha trovato la sua strada ed il suo primo amore, fino alla vittoria. Tuttavia, la giovane ballerina ha vissuto periodi difficili nell’arco della sua vita. Ad Il Fatto Quotidiano, infatti, ha raccontato di essere stata vittima di bullismo da bambina: “Non sono mai arrivati alle mani, ma i bulli mi hanno detto e fatto di tutto. Ogni volta che rientravo in classe, magari dalla ricreazione, trovavo tutti i miei oggetti distrutti. Questo mi dispiaceva per me, ma soprattutto per i miei genitori che facevano sacrifici per comprarmi il materiale”.

Giuli ha trovato la serenità, nonché via di fuga, proprio nella danza di cui ne ha fatto – oltre una passione – una vera e propria professione che sta portando avanti nonostante la tenera età.