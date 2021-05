Colpi di scena in Honduras. A Supervivientes Valeria Marini è protagonista del programma.

Non solo l’Isola dei Famosi, ma anche Supervivientes sa regalare emozioni e colpo di scena al suo pubblico. Una delle dive dello show è Valeria Marini che continua a rendersi protagonista con alcune azioni poco sportive nei confronti degli altri naufraghi. Alla base del suo comportamento, ovviamente, non c’è maleducazione o malizia, ma un senso di fame che, elevato all’ennesima potenza, ha portato la showgirl a infischiarsi della fame altrui.

L’ultimo episodio risale al giorno del suo compleanno, quando la produzione le ha fatto recapitare una torta che Valeria avrebbe dovuto condividere con l’intero gruppo ma che invece ha deciso di mangiare da sola.

Supervivientes, Valeria Marini scoppia a piangere: il motivo – VIDEO

Nel momento in cui gli altri concorrenti hanno notato questo gesto di Valeria Marini si sono arrabbiati e lei è scoppiata in un pianto “senza lacrime” e con zero pentimento. “Non mi hanno detto che potevo condividerla con voi, non me l’hanno detto, non lo avevo capito! Qua [nel comunicato, ndr] c’è scritto ‘puede dejar mirando’ ed avevo capito che io scendevo e voi mi guardavate mentre mangiavo la torta”.

Adesso l’intero gruppo dei naufraghi è schierato contro Valeria Marini dato che, aldilà dell’episodio della torta, è stata anche accusata di andare a pesca di conchiglioni e di granchi e di mangiarseli da sola in mare.