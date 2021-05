Vaccino Covid, Speranza: “A fine maggio ok Ema a Pfizer per 12-15 anni”

Vaccino Covid, presto l’Ema rilascerà l’autorizzazione al farmaco Pfizer dedicato alla fascia d’età 12-15 anni. Lo ha confermato il ministro Speranza

Nel corso di una interrogazione alla Camera, il ministro della Salute Roberto Speranza ha fornito alcuni importanti aggiornamenti sulla campagna vaccinale anti Covid in Italia. “Stando alle previsioni, il 28 maggio l’Ema rilascerà l’autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia d’età 12-15 anni” ha spiegato, ricordando che: “Ad oggi solo questo immunizzante è previsto a partire dai 16 anni, gli altri dai 18“.

Un’ottima notizia sul fronte immunizzazioni, quindi, che presto potrebbe portare ad accelerazioni su tutto il territorio. “Vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico. Ok dall’Ema rappresenta un fatto molto importante” ha concluso il ministro Speranza alla Camera.

Vaccino Covid, Speranza: “A giugno altre 20 milioni di dosi”

Dopo aver affrontato il discorso vaccino anti Covid per la fascia d’età 12-15 anni, il ministro della Salute Roberto Speranza è tornato a parlare della campagna vaccinale in Italia. “Fino ad oggi ci siamo preoccupati di vaccinare le fasce di persone maggiormente esposte al virus: operatori sanitari, anziani e fragili. A giugno arriveranno altre 20 milioni di dosi” ha spiegato il ministro, aggiungendo poi: “In questo modo, l’immunizzazione potrà essere estesa ad altre categorie di cittadini, tra cui i più giovani“.

A partire dai primi giorni di giugno, quasi in tutta Italia verranno aperte le prenotazioni fino agli under 30. L’obiettivo è quello di completare il primo giro prima del mese di agosto, per poi procedere con la dose di richiamo.