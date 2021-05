Uomini e Donne, celebre coppia a Temptation Island? C’è l’annuncio

Uscita dal talk show di Mediaset, Uomini e Donne, una seguitissima coppia si racconta su Instagram e lancia l’annuncio che sorprende tutti

Prosegue a gonfie vele la relazione tra l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Massimiliano Mollicone, e Vanessa Spoto. I due hanno lasciato da poco il dating show ideato e condotto dall’amatissima conduttrice Maria De Filippi sull’ammiraglia Mediaset.

Entrambi da quando hanno lasciato il programma per approfondire la loro conoscenza lontani dai riflettori, si sono mostrati felici e innamorati agli occhi dei fans che ogni giorno tempestano di domande e curiosità la coppia.

Per questo motivo, nelle ultime ore, Massimiliano e Vanessa hanno deciso di avviare una diretta Instagram per rispondere ad alcune curiosità che quotidianamente arrivano tra i direc. Tra le tante domande c’è chi ha chiesto se la coppia parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island.

Massimiliano Mollicone e Vanessa rispondono alle domande dei fans in una diretta Instagram

La seguitissima coppia uscita da poco dal dating show di Mediaset “Uomini e Donne” ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fans attraverso una diretta Instagram. Tra le tante domande c’è chi ha chiesto ad entrambi se parteciperanno a Temptation Island.

E’ stato proprio Massimiliano a rispondere che ad oggi sia lui che Vanessa non sentono la necessità di partecipare a nuovi reality ma non esclude la possibilità di farlo in futuro: “Non parteciperemo a Temptation Island perché ad oggi credo sia un po’ inutile. Per ora ci godiamo tutto quello che verrà. Magari ci penseremo l’anno prossimo, ma ad oggi credo che non sia neanche una cosa buona per la nostra relazione”.

Mollicone ha poi affermato che ad essere maggiormente contraria è Vanessa: è molto gelosa. Intanto i due hanno dichiarato di essere cotti l’uno dall’altra. La Spoto in un’intervista rilasciata al Magazine Uomini e Donne ha raccontato che più lo vive e più capisce che il suo sentimento verso il ragazzo è autentico: “Potrei gridare al mondo di essere innamorata di lui“.