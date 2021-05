Tommaso Zorzi, la confessione di un ex tronista: “Mi piace, ci sentiamo”

Un ex tronista di Uomini e Donne ha confessato un particolare interesse per l’influencer Tommaso Zorzi: affermazione inaspettata

Tommaso Zorzi è al centro di un nuovo gossip, seppur in via indiretta. A RTL 102.5 News, Mariano Catanzaro – ex tronista di Uomini e Donne che sogna l’Isola dei Famosi – ha raccontato di essere mentalmente attratto dall’influencer di Milano: “Mi piace di testa, è una persona splendida ed è un po’ che ci sentiamo”.

Durante il programma Trends&Celebrities, Mariano ha rivelato: “Siamo Amici. Amici speciali”. In molti si sono chiesti se quello di Catanzaro fosse outing, perché poi ha aggiunto: “Nella vita bisogna circondarsi di persone positive e Tommaso è uno di quelli. È un amico perfetto”. Non è tutto, perché nel corso della stessa conversazione ha ammesso: “L’amicizia può essere amore”.

Tommaso Zorzi, i gossip sulla sua vita privata

Nonostante il vociare sulla sua vita privata stia innervosendo Tommaso Zorzi, sono sempre più le voci insistenti sull’uomo della sua vita. Questo perché lo stesso influencer è stato sorpreso dapprima con Lorenzo, ragazzo di Torino che ha conosciuto tramite un’amica in comune e poi con Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20.

Ad alimentare il vociare è stata la sua stessa rivelazione durante Il Punto Z in cui ha confessato che c’è qualche conoscenza in corso, chissà se è la volta giusta.