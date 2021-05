Tina Cipollari, l’opinionista vittima di un incidente: paura totale – VIDEO

Paura per l’opinionista Tina Cipollari, vittima di un incidente nello studio di Uomini e Donne: il video dell’accaduto

Oggi è stata un’altra giornata di registrazioni nello studio di Uomini e Donne, ma stavolta non è andato tutto nel migliore dei modi. Tina Cipollari e Gianni Sperti, infatti, nonostante siano grandi amici al di là del programma, non mancano di stuzzicarsi in ogni occasione. E’ il caso di oggi in cui il ballerino ha immortalato nelle proprie storie la caduta della Cipollari.

Nel video si vede Tina camminare con fare da snob nell’avviarsi alla poltrona in studio, ma per appoggiarsi ad un pannello non molto stabile, è caduta. Fortunatamente è riuscita a mantenere parte dell’equilibrio che le ha permesso di non finire con la testa all’indietro.

A quel punto Gianni è scoppiato a ridere e si saprà solo quando andrà in onda la puntata registrata oggi se questo retroscena verrà svelato in studio.

Tina Cipollari si trasferisce a Torino, addio ad Uomini e Donne?

Tina Cipollari da qualche settimana ha terminato il trasloco da Roma a Torino che per alcune settimane l’ha tenuta anche assente dallo studio di Uomini e Donne. La scelta della vivace opinionista nel trasferirsi al Nord, è avvenuta per amore. Vincenzo Ferrara, il compagno, a breve aprirà un ristorante nel capoluogo piemontese e la Cipollari lo seguirà.

In molti, in virtù di ciò, si sono chiesti se l’anno prossimo potrà mai essere ancora presente nel dating show condotto da Maria De Filippi. A quanto pare, non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista.