Royal Family, smacco del principe Carlo al figlio Harry: il grave gesto

Cresce la tensione nella Royal Family, con il principe Carlo che ha compiuto un nuovo gesti contro il figlio Harry. Cosa è successo

La tensione all’interno della Royal Family cresce sempre di più da quando Harry e Meghan hanno deciso di distaccarsi ed hanno iniziato a dirne di ogni. Il principe Carlo, padre del duca di Sussex, pare abbia compiuto un nuovo gesto che va contro il figlio. Il reale si sarebbe fatto riprendere, in occasione di un video-messaggio, con una serie di foto di famiglia alle spalle, nelle quali non erano presenti Harry, Meghan ed Archie come un tempo.

Un gesto totalmente calcolato, anche per il fatto che il principe avrebbe potuto scegliere appositamente di far comparire solo la linea di successione al trono in modo da giustificare l’assenza di Harry.

LEGGI ANCHE—> Adriana Volpe, clamorosa indiscrezione: futuro a Mediaset?

Royal Family, una ‘battaglia’ senza fine?

L’attuale situazione in Casa Reale non accenna a placarsi, né da una parte e né dall’altra. Sì, perché Harry e Meghan, dopo aver sconvolto mezzo mondo con le dichiarazioni ad Oprah Winfrey, potrebbero continuare a parlare ancora andando contro la corona.

LEGGI ANCHE—> GF Vip 6, due nuove concorrenti da Amici 20: i dettagli

Un ‘gioco’ che ai reali proprio non piace. Gli assistenti di palazzo avrebbero confidato ai tabloid inglesi che si vive un “senso di sconcerto e tradimento”. Come finirà questa ‘battaglia’ non è dato saperlo, ma sicuramente sta riservando molti colpi di scena.