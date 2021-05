Royal Family, clamorosa decisione del principe Harry: accadrà a breve e non sono escluse altre sorprese a Buckingham Palace.

L’ultimo saluto al principe Filippo, all’inizio di aprile, sembrava essere stata l’ultima apparizione in Inghilterra di Harry. Il duca del Sussex, tornato a casa senza la moglie Meghan Markle, aveva confidato agli amici più stretti di essersi sentito fortemente a disagio. Si era quindi ipotizzato che difficilmente avrebbe compiuto un altro viaggio del genere, almeno nei prossimi mesi. Secondo una fonte di Buckingham Palace, invece, il secondogenito di Carlo e Diana è destinato a ripresentarsi a breve in quel di Londra. Si vocifera di una sua presenza “sicura” all’inaugurazione della statua in onore della madre, il prossimo 1° luglio a Kensington.

Parlando a Page Six, la fonte reale ha confidato: “Nessuno dirà a Harry di non venire, ma per lui non sarà facile affrontare nuovamente la sua famiglia. Si presenterà quel giorno senza averli visti prima?”.

Royal Family, il principe Harry torna nel Regno Unito: sarà presente all’inaugurazione della statua per Lady Diana

Ma secondo un altro esperto, le sue ultime confessioni rilasciate durante il podcast Armchair Expert, ostacoleranno le possibilità di sanare la sua presunta rottura con il principe William.

L’autrice reale Katie Nicholl ha detto a Entertainment Tonight che le affermazioni di Harry riguardo le sofferenze patite da bambino, potrebbero aver aperto un “vaso di Pandora”.

“Penso che sia inevitabile che ogni volta che il duca di Sussex parla delle relazioni personali a palazzo, la sua posizione diventi sempre più distante dai parenti più stretti. Credo altresì che sia da parte sua che di William ci sia la volontà di sanare la frattura che si è creata negli ultimi mesi”.

Durante un podcast, Harry aveva parlato di come a suo avviso il padre Carlo non si fosse comportato nel migliore dei modi durante la sua infanzia, causandogli un ciclo di dolore che lui vorrà evitare ai propri figli.