Rai, Enrico Brignano il protagonista: l’annuncio esalta il pubblico

Enrico Brignano porta ossigeno in Rai. Lui il protagonista insieme a Luca Zingaretti nelle vesti de Il Commissario Montalbano.

I dati auditel ci mostrano che a uscire vittoriosa nella serata di ieri è stata la Rai. Gli ascolti TV di martedì 18 maggio 2021 vedono prima in classifica la fiction Il Commissario Montalbano in onda su Rai 1 con l’episodio in replica La Danza del Gabbiano. Questo episodio ha conquistato una media di 4.418.000 spettatori pari al 20,6%. Su Rai2 invece l’ultima puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano ha totalizzato ben 1.464.000 (6,1%). La Rai diventa la regina della serata. La vediamo come sono andati anche gli altri programmi in onda ieri sera.

Su Canale 5 il film in prima tv Ricomincio da Me, con Jennifer Lopez, 2.436.000 (11,4%). Su Italia 1 Le Iene 1.667.000 (10%). Su Rete4 Fuori dal Coro 896.000 (5,1%). Su La7 diMartedì 1.081.000 (5,1%). Su Rai3 Carta Bianca 817.000 (4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 329.000 (1,5%). Sul Nove Attacco Al Potere Olympus Has Fallen 606.000 (2,7%). Su Rai4 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 533.000 (2,2%).

Rai è trionfo assoluto anche in seconda serata

Ancora la Rai. In prima serata e in seconda la rete pubblica trionfa in modo assoluto. Su Rai1 Porta a Porta 929.000 (11,6%). Su Canale 5 X Style 802.000 (7,4%). Su Rai2 Fuori Tema 531.000 (3,2%), a seguire Una Pezza di Lundini 315.000 (3,6%).

Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 441.000 (5,6%). Su Italia1 APB è visto 431.000 (9.6%) nel primo episodio e 331.000 (9,6%) nel secondo. Su Rete 4 Franco Battiato Special 179.000 (4,4%). Su La7 diMartedì Più (dalle 0.03 alle 0.53) 353.000 e 4,4%.