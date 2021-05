Morto Charles Grodin, l’attore famoso per King Kong e Beethoven

All’età di 86 anni si è spento Charles Grodin, attore famoso per aver preso parte a film come Beethoven e King Kong

All’età di 86 anni si è spento Charles Grodin che da anni combatteva con un tumore al midollo spinale. Viene ricordato dai più per il ruolo di Fred Wilson in King Kong, ma ha preso parte anche a film come Il rompicuori (1972), Il paradiso può attendere (1978) e Beethoven (1992). Nel ’64 aveva rifiutato il ruolo da protagonista ne Il Laureato.

La carriera di Charles Grodin

Nato a Pittsburgh in Pennsylvania, ha iniziato la carriera poco più che ventenne con un piccolo ruolo in Ventimila leghe sotto i mari (1954). Diviene noto al pubblico grazie al Il Rompicuori, 18 anni dopo. Negli anni ’90 l’apice della carriera grazie ai due film di Beethoven in cui interpreta George Newton. Nel ’94 l’ultimo ruolo prima di una lunga pausa. Torna dopo 13 anni a lavorare per la commedia The Ex, diretta da Jesse Peretz.