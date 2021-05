Lando Buzzanca ricoverato al Santo Spirito: le condizioni di salute

Il famoso attore italiano Lando Buzzanca è stato ricoverato all’ospedale di Roma, Santo Spirito: le condizioni di salute

Il famoso attore Lando Buzzanca è ricoverato all’ospedale di Roma, il Santo Spirito, a causa di una brutta caduta. Ad annunciare la notizia è stata la sua compagna Francesca Della Valle che è al suo fianco dal 2016. “Amo Lando e gli voglio salvare la vita e tenermi da lui lontana equivale a violare il suo benessere psicofisico. E’ fondamentale per la salute. Mi pare di vivere un incubo. La notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo”, ha spiegato la donna.

I figli dell’attore, da quando quest’ultimo è stato vittima di un’ischemia nel 2014, gli hanno messo accanto un amministratori di sostegno. Francesca, non essendo legalmente sua moglie, non può né vederlo e né ricevere alcuna informazione su di lui.

Lando Buzzanca, l’appello della nuova compagna Francesca

Francesca Della Valle e Lando Buzzanca si sono conosciuti sei anni fa, dopo la morte della moglie dell’attore Lucia Peralta, con cui era sposato dal 1956. Il matrimonio, durato 57 anni, ha portato alla nascita di Mario e Massimiliano che non vivono buoni rapporti con la nuova compagna del padre.

La donna si è così difesa: “Non parlo solo per me, ma anche per tutte quelle donne che, pur non essendo mogli, sono le compagne di una vita. Noi siamo una coppia riconosciuta da anni, abbiamo vissuto il nostro amore pubblicamente. Lando ha dichiarato in tv di volermi sposare. Ho anche scritto al presidente della Repubblica per chiedere aiuto. Lando Buzzanca è un pezzo di storia del cinema italiano, patrimonio della nostra cultura. E come tale va tutelato”.