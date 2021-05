Isola dei Famosi, clamorosa decisione Mediaset: non era mai successo

Una nuova decisione Mediaset in merito alla programmazione dell’Isola dei Famosi che subisce un nuovo cambiamento mai visto prima

Quest’anno l’Isola dei Famosi sta vivendo una programmazione un po’ frastagliata: prima due puntate a settimana, il lunedì ed il giovedì, poi il giovedì registrato e non in onda e successivamente la puntata spostata al venerdì su Canale 5. A conti fatti, quest’edizione condotta da Ilary Blasi con il supporto di Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi non ha colpito particolarmente, stando anche ai risultati degli ascolti TV.

Questa volta Mediaset ha deciso per un ulteriore cambio che è una vera e propria disdetta per Ilary Blasi: la prossima settimana, l’Isola dei Famosi andrà in onda soltanto lunedì 24 e non venerdì 28 maggio.

Isola dei Famosi, cambio di programma: il motivo

Mediaset ha dovuto preferire un altro programma all’Isola dei Famosi: venerdì 28 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata della soap opera Il Segreto. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della fiction che la Mediaset non ha potuto far altro che proporre in prima serata di venerdì, a discapito di Ilary e la sua squadra.

Tra poco anche l’Isola dei Famosi chiuderà i battenti, gli ultimi impegni sono quattro: venerdì 21 maggio, lunedì 24 maggio, lunedì 31 maggio e lunedì 7 giugno. Sarà nella prima settimana di giugno che chiuderanno anche altri programmi Mediaset per la pausa estiva, tra questi Le Iene e Fuori dal coro.