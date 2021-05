GF Vip 6, due nuove concorrenti da Amici 20: i dettagli

Un caso eclatante – qualora dovesse andare in porto – quello delle due nuove concorrenti del GF VIP 6 provenienti dal mondo di Amici 20

Un’indiscrezione eclatante per il nuovo cast del GF VIP 6. Stando a quanto raccolto da NuovoTV, due delle concorrenti della prossima stagione della casa più spiata d’Italia – nel format dedicato ai VIP – potrebbero essere Martina Miliddi ed Arisa.

Le due sono reduci dall’edizione di Amici 20 che le ha viste protagoniste in maniere differenti: Martina è una delle ballerine arrivate in finale, seppur non vincendola, essendo stata eliminata in una delle puntate contro Deddy.

Arisa, invece, che quest’anno ha partecipato anche al 71° Festival di Sanremo con la canzone Potevi fare di più, scritta da Gigi D’Alessio, è stata all’interno del programma come maestra di canto, per la prima volta ed in team con la maestra di ballo, Lorella Cuccarini.

GF VIP 6, tutti gli altri nomi sul banco dei concorrenti

Appurato che Alfonso Signorini sarà alla conduzione del GF VIP 6, ancora una volta, sarà curioso capire chi lo accompagnerà tra gli opinionisti. Ancor più curiosità desta sui concorrenti del reality show, con tantissimi nomi già sul banco. Lo stesso conduttore ha dichiarato di avere un desiderio particolare per quest’edizione: la sorella del vincitore della passata annata del reality, Gaia Zorzi.

Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Soleil Sorge, Francesca Cipriani, Barbara Bouchet, Miriana Trevisan e Sandra Milo. Per quanto riguarda i maschi della casa, invece, si parla molto di Lucas Peracchi, Amedeo Goria, Alex Di Giorgio e Pietro Delle Piane.