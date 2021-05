Facebook rivoluziona il Marketplace: presto una nuova funzione

Il Marketplace di Facebook si prepara ad accogliere una novità a lungo attesa. Riguarderà anche le dirette streaming sulla piattaforma

Da ormai diversi anni, Facebook ha aperto al mondo dell’e-commerce col suo Marketplace. Qualunque utente iscritto alla piattaforma può mettere in vendita qualsiasi oggetto, decidendo poi se accordarsi con l’acquirente sul prezzo o indicarlo sin da subito nell’annuncio. Col tempo, anche le grandi aziende si sono approcciate a questo fiorente mercato, allargando il proprio business anche al social network in questione.

I numeri in crescita costante hanno convinto gli sviluppatori del colosso di Zuckerberg ad apportare alcune interessanti modifiche, di cui una prenderà il via già nelle prossime settimane: il Live Shopping. Al momento disponibile solo negli Stati Uniti, non è altro che la trasposizione delle tanto amate televendite su Facebook. Ecco tutti i dettagli della nuova funzione da poco annunciata.

Facebook Marketplace, ecco come funziona il Live Shopping

Vendere su Facebook Marketplace non è mai stato così semplice. A breve, sulla piattaforma sbarca la nuova modalità Live Shopping, che permette di avviare dirette streaming in tempo reale per pubblicizzare i propri prodotti. Almeno inizialmente, si parte solo negli Stati Uniti con appuntamenti settimanali – ogni venerdì – condotti da esperti del settore o influencer. Già sono state stipulate alcune importanti collaborazioni con brand di livello, per arricchire la novità e renderla più appetibile.

Non è ancora stato dichiarato se e quando tutto questo arriverà anche nel resto del mondo. Un altro aspetto che fa storcere il naso è l’esclusività della funzione a esperti ed influencer. In questo senso, gli sviluppatori potrebbero pensare di permettere a chiunque di avviare live streaming per pubblicizzare i propri prodotti.