Can Yaman re dell’estate italiana, succederà molto presto e questa volta non c’entra Diletta Leotta. L’attore turco sempre più protagonista

L’era delle soap spagnole è tramontata, o almeno non vive un moment felice anche per la chiusura de Il Segreto. Ma Canale 5 ha un nuovo filone da esplorare e l’estate che sta per arrivare sarà sempre di più all’insegna della Turchia. Non uno, ma due prodotti che andranno a consolare gli orfani di Daydreamer.

Già, perché la bella notizia per tutte le fan di Can Yaman è che il fidanzato di Diletta Leotta non lascia ma raddoppia. ‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, una delle più belle sorpresa nell’ultima stagione televisiva, terminerà venerdì 28 maggio 2021 e non sono previste repliche estive. Ma lunedì 31 maggio potremo assistere alla prima puntata di ‘Mr Wrong – Lezioni D’Amore‘.

Una nuova soap turca che riproporrà una coppia già molto amata dal pubblico di Canale 5. I due protagonisti principali infatti saranno Ozgur Atasoy (interpretato da Can Yaman) e Ezgi Inal (Ozge Gurel), cioè la stessa coppia di attori che aveva già recitato in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. In pratica la serie tv che due anni fa ci aveva fatto conoscere il prossimo Sandokan. La nuova soap sarà trasmessa dopo Beautiful, che inizierà alle 13.40, e Una Vita, alle 14.10, ma dovrebbero essere programmati anche diversi appuntamenti in prima serata.

Can Yaman ma non solo: pronta al debutto su Canale 5 anche un’altra soap turca

Non è tutto però perché sempre il 31 maggio alle 15.30 sempre nel pomeridiano di Canale 5 è previsto il debutto di un’altra soap turca. Parliamo di ‘Love Is In The Air,’ che avrà come protagonisti gli sconosciuti (almeno da noi) Hande Erçel e Kerem Bürsin. Interpretano la fioraia Eda Yildiz e l’architetto ambizioso Serkan Bolat che entrano in contatto per gioco.

Serkan infatti farà un patto con Eda. Dovrà di fingere di avere una relazione con lui, ma solo per due mesi, in modo da fare ingelosire l’ex fidanzata di lui, Selin (interpretata da Bige Onal) che sta per sposarsi.