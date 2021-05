Calciomercato Juventus, doppio colpo da urlo: Allegri in panchina e Pogba a centrocampo

Importanti novità per il calciomercato della Juventus. Una rivale è pronta a strappare Massimiliano Allegri e Paul Pogba: cosa succede.

La Juventus torna forte sul calciomercato ed è pronta a riportare in bianconero Massimiliano Allegri e Paul Pogba. I due sarebbero pronti a riabbracciare la Vecchia Signora, con Allegri affascinato dalla ricostruzione juventina ed il francese pronto ad essere nuovamente il faro del centrocampo bianconero. Ad ostacolare il ritorno dei due però ci sarebbe il Real Madrid, pronto ad una nuova rivoluzione dopo un’annata deludente.

Infatti i ‘Blancos‘, dopo una stagione difficile e che potrebbe concludersi senza titoli, sarebbero pronti a scommettere sull’allenatore dei record in Italia. Inoltre la prima richiesta di Allegri è di riavere a sua disposizione il campione del Mondo. Una coppia che fa sognare i tifosi madridisti e che potrebbe lasciare l’amaro in bocca a quelli juventini. Andiamo quindi a vedere chi potrebbe sedere sulla panchina della Juventus in caso del mancato ritorno di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Zidane in panchina: il francese pronto a tornare in bianconero

A 90 minuti dal termine del campionato la Juventus è fuori dalla zona Champions League. La mancata qualificazione nella massima competizione europea potrebbe condizionare non poco il calciomercato bianconero. Infatti con i soli soldi dell’Europa League, la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe fare un sacrificio solamente per il nuovo allenatore. Così Fabio Paratici sarebbe pronto a trattare con Zinedine Zidane.

La permanenza di Andrea Pirlo, al momento, è un’utopia. Il tecnico bianconero ha deluso sotto tutti i punti di vista e non ha mai convinto i tifosi. I dirigenti bianconeri, così, sarebbero pronti a fare un sacrificio per il tecnico franco-algerino. L’obiettivo, ovviamente, sarebbe tornare a trionfare in Europa, con un successo che manca dalla Champions League del 1995-1996. Sarà quindi un calciomercato ricco di sorprese per la Juventus, che dovrà rinnovare la rosa cercando di tornare quanto prima alla vittoria.