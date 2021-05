Anticipazioni Uomini e Donne, violenta contesa in studio: cosa è successo

Le anticipazioni della puntata di oggi, 19 maggio, di Uomini e Donne vedrà accendersi una nuova lite in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi, 19 maggio, sono pronte a regalare nuovi scenari interessanti agli ospiti. Al centro dello studio dovrebbero ritrovarsi Aldo e Gemma, riprendendo il discorso riguardante il fatto che il cavaliere fosse intenzionato ad avere solo un’amicizia con la dama. Quest’ultima, rimasta molto male, porta Aldo a dichiarare che non aveva compreso che Gemma si stesse sentimentalmente legando a lui.

Quest’oggi sarà anche il momento della sfilata delle donne sul tema ‘Sogno di una notte di mezza estate’. La prima a sfilare dovrebbe proprio Gemma che riesce a stupire il pubblico con un can can ed una coulotte rosa addosso.

Secondo quanto riferito da Il Vicolo delle News, dopo la filata si accenderà una lite tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli con il primo che accuserà il secondo di essere omosessuale. Si genererà un nuovo caos in studio, al punto tale da richiedere l’intervento di Maria.

Uomini e Donne, le anticipazioni del trono Classico

Quest’oggi anche il trono Classico potrebbe riservare risvolti interessanti. Dopo le scelte di Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, anche Giacomo Czerny potrebbe finalmente decidersi ad uscire dallo studio del dating show con una corteggiatrice.

Le due in lizza per entrare a far parte della sua vita sono Carolina Ronca e Martina Grado. Il tronista è preso da molti dubbi perché, a sua detta, prova un forte sentimento per entrambe le donne. In molti sul web pronosticano l’uscita dal programma con Martina.