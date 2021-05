Anticipazioni Beautiful, colpi di scena e sensi di colpa

Nelle nuove anticipazioni dell’amatissima soap Beautiful, risaltano tantissimi colpi di scena: Liam riuscirà a non cedere ai sensi di colpa?

Come sempre non mancano le anticipazioni sulla seguitissima soap Beautiful nonché sulle vicende della famiglia Forrester e della loro azienda. Dopo il tradimento di Bill che ha trascorso una notte di fuoco con Steffy, la Logan decide di perdonarlo. Inoltre, la giovane stilista scopre finalmente di essere rimasta incinta del suo attuale fidanzato, Finn.

Ma prima di scoprire la verità, la sua gravidanza ha scatenato il caos a Los Angeles in quanto Steffy non sapesse se il padre del figlio che attende fosse il dottore oppure Liam. Questo ultimo intanto torna con Hope: tra i due scoppierà di nuovo la passione.

Bill assieme a suo figlio trascorrerà infine una difficile nottata. Entrambi assisteranno alla morte di Vinny e Liam penserà di essere stato lui ad investire il giovane Walker sul ciglio della strada. Sarà lo Spencer senior ad insabbiare tutte le tracce e deciderà di mantenere il silenzio per il bene di suo figlio.

Beautiful, ritorno di fiamma tra Liam e Hope ma la ragazza sente che qualcosa non va!

Liam non riesce a non pensare alla morte di Vinny Walker e al fatto che molto probabilmente sia stato proprio lui a provocarne il decesso. I suoi sensi di colpa aumenteranno nel corso delle indagini.

Intanto il ragazzo tornerà definitivamente con Hope ed entrambi si diranno innamorati l’uno dell’altra. La ragazza però noterà qualcosa in Bill che non va! Lo Spencer infatti continuerà a pensare ininterrottamente alla scena di Vinny morto sul ciglio della strada e non se ne darà pace. Il ragazzo potrebbe rompere il patto sigillato col padre e raccontare tutto alla fidanzata. Lo stesso Wyatt sospetterà sia del fratello che del padre.