Adriana Volpe, clamorosa indiscrezione: futuro a Mediaset?

I palinsesti Mediaset sono in totale rivoluzione e tra questi potrebbe rientrare anche un ruolo per Adriana Volpe pronta per nuove avventure

Attualmente impegnata alla conduzione di Ogni mattina su TV8, Adriana Volpe potrebbe dirsi pronta all’eventuale chiamata dalla Mediaset. Com’è noto, le reti stanno subendo una vera e propria rivoluzione del palinsesto, a partire dalla pausa estiva di quest’anno.

Stando alle indiscrezioni di NuovaTV, Adriana Volpe potrebbe prendere posto nel folto palinsesto Mediaset subito prima di Domenica Live. Un altro possibile impiego, potrebbe essere quello da opinionista del GF VIP condotto da Alfonso Signorini, sul quale però non si hanno ancora molte novità a riguardo.

Adriana Volpe e non solo: i programmi dei canali Mediaset

Le reti Mediaset prevedono un rinnovamento generale nella conduzione dei programmi, oltre Adriana Volpe a fare il suo ingresso nell’azienda ci sarà anche Elisa Isoardi, dopo 20 anni tra le fila della Rai. Un altro ritorno certo è ormai quello di Enrico Papi alla conduzione dell’amato Scherzi a Parte le cui puntate sono già in fase di registrazione.

La Mediaset ha scelto di attuare una nuova politica di fare televisione soprattutto per risalire nella gara d’ascolti: le reti Rai, infatti, spesso e volentieri hanno la meglio, in particolare per quanto riguarda i programmi in prima sera. La domenica, Domenica In detiene il dominio assoluto della scena, gli ascolti più alti vengono registrati proprio con Mara Venier.