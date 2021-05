Whatsapp, nuove opzioni per le chat: i dettagli del cambiamento

Su Whatsapp sono in arrivo nuove opzioni per ciò che riguarda le chat archiviate: tutti i dettagli del cambiamento

L’ultima versione beta per Android di Whatsapp, la 2.21.11.1, al suo interno ha un’interessante novità riguardante l’archivio delle chat. A quanto pare, ci sarebbe una nuova impostazione atta a permette di decidere se si vuole mantenere all’interno dell’archivio le chat, anche in caso della presenza di nuovi messaggi in arrivo. Questo sarebbe un modo per silenziarle a prescindere. Per impostare tale opzione come predefinita, basterà andare nelle impostazioni di Whatsapp e cliccare su ‘Mantieni le chat archiviate’.

Whatsapp, il funzionamento del nuovo archivio

Il funzionamento del nuovo archivio non dovrebbe essere molto complicato da apprendere. Mantenendo le chat nell’archivio, la riga di quelle archiviate si sposterà in cima alla lista di tutte le chat, indicando il numero dei messaggi nuovi non letti. Con l’opzione disattivata, invece, il funzionamento sarà identico ad ora. Quindi, in tal caso, le singole chat spunteranno di nuovo nel listone all’arrivo di un nuovo messaggio. Gli sviluppatori starebbero lavorando anche alla funzione in grado di trasferire le chat inattive automaticamente nel nuovo archivio.

Non è ancora ben chiaro quando l’aggiornamento di cui vi abbiamo parlato sarà disponibile, ma potrebbe volerci un po’ di tempo prima che gli sviluppatori lo rendano definitivo.