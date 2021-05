Scuola, bocciatura per i banchi a rotelle: “Mai adoperati in 7 casi su 10”

Scuola, fanno ancora discutere – e non poco – i famigerati banchi a rotelle. Secondo una ricerca, non sono (quasi) mai stati usati

Un anno fa di questi tempi, erano uno dei temi di discussione più caldi: stiamo parlando dei banchi a rotelle. La scuola si apprestava a riaprire dopo il complicato periodo della prima ondata di Covid, con la ministra Azzolina chiamata a gestire una situazione del tutto nuova. La tanto famigerata soluzione per garantire la sicurezza degli studenti, alla fine, non ha portato ai risultati sperati.

Lo sottolinea un sondaggio della Tecnica della Scuola, che ha intervistato un campione composto da oltre mille persone. Stando a quanto emerso, in 7 casi su 10 i banchi a rotelle non sono stati utilizzati neppure una volta. 2 casi su 10 per la didattica ordinaria e 1 su 10 per i laboratori scolastici.

Scuola, i dati disarmanti sui banchi a rotelle

Un fallimento decisamente non riuscito quello dei banchi a rotelle. Sedute innovative e che avrebbero dovuto migliorare la sicurezza degli studenti a scuola, non sono in realtà mai – o quasi – state utilizzate negli istituti. Stando ad un sondaggio condotto da Tecnica della Scuola, solamente 2 casi su 10 hanno adoperato i banchi per la didattica ordinaria. Di questi, il 74% dei docenti ha dichiarato che non c’è stato alcun vantaggio e le lezioni sono rimaste le medesime.

Bocciatura anche per ciò che riguarda il discorso distanziamento: per il 77,7% degli intervistati, non c’è stato alcun beneficio in questo senso. A rispondere al sondaggio sono stati 1.081 lettori, di cui molti insegnanti e dirigenti scolastici.