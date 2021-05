Rosalinda Cannavò dopo l’esperienza al GF Vip è diventata una delle concorrenti più amate e seguite sui social. L’annuncio dell’attrice.

I follower sono sempre curiosi ed esigenti. Amano conoscere i dettagli della vita privata dell’artista che seguono ed egli, proprio come accade in ambito lavorativo, si dedica a loro come ai propri figli dedicandogli tutto il tempo di cui dispone. Certe volte però, come accaduto alla bellissima Rosalinda Cannavò, il Vip vuole prendersi un momento di pausa staccando la spina.

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Rosalinda Cannavò ha spiegato ai suoi followers il motivo dell’assenza di questi giorni. “Ho sentito proprio l’esigenza fisiologica di prendermi dello spazio per me. Ho staccato un attimo, durante la settimana mi sono accorta che passo tantissime ora sui social per lavoro e per essere presente per voi”.

Rosalinda Cannavò, la confessione dell’attrice: “L’ho fatto per me”

Parte dei suoi 604 mila followers si erano preoccupati notando la sua assenza. Alcuni avevano ipotizzato un possibile litigio con Andrea Zenga, mentre altri pensavano che stesse poco bene fisicamente. Nulla di tutto ciò per fortuna di tutti.

In questi ultimi giorni, infatti, Rosalinda Cannavò ha deciso di staccare un po’ la spina dai social per dedicarsi a se stessa e concedersi un po’ di relax. L’attrice ha infatti sottolineato: “Sono stata proprio una pigrona. Ho passato il tempo sul divano a mangiare vaschette di gelato… ma ogni tanto ci sta”.