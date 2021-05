Naomi Campbell, annuncio pazzesco: fan increduli – FOTO

Annuncio pazzesco quello di Naomi Campbell che ha lasciato tutti i suoi fans senza parole. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno

E’ diventata madre all’età di 50 anni Naomi Campbell e senza che nessuno sapesse niente. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno con un post pubblicato dalla diretta interessata sul proprio account di Instagram.

Naomi ha dunque sorpreso i suoi followers ignari del bellissimo momento che la supermodella stava per vivere. L’attrice britannica nel post pubblicato ha taggato la madre Valerie Morris-Campbell.

Ma quanto alla sua vita privata sappiamo ben poco. Come la gravidanza, la supermodella tiene nascoste le questioni più intime. Difatti, attraverso i suoi profili social non ha lasciato trasparire, almeno nell’ultimo anno, se ha un compagno.

L’attrice però, stando alle sue ultime dichiarazioni, sembrava disposta a tutto pur di soddisfare il suo desiderio di diventare madre. Per questo motivo potrebbe averlo fatto come donna single. La neomamma ha davvero emozionato tutti i suoi fans con le parole scritte sotto la foto dove annuncia il lieto momento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> “Miriam Leone si sposerà a breve”: chi è il fortunato

Naomi diventa madre a 50 anni: le sue parole emozionano i fan

Quasi 51enne (il prossimo 20 maggio sarà il suo compleanno) Naomi ha sorpreso tutti annunciando la nascita della sua bambina senza che nessuno sapesse della gravidanza. La supermodella ha pubblicato una foto in cui mostra i piedini della bambina nella sua mano destra.

Ma le parole dell’attrice hanno emozionato i fans: “Una piccola e splendida benedizione mi ha scelto per essere la sua mamma. Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te, angelo mio. Non c’è amore più grande”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Rosalinda Cannavò, la confessione dell’attrice: “L’ho fatto per me”

Naomi nel post ha taggato anche la neo-nonna la quale ha commentato: “Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita della sua bambina. Sono emozionatissima perché ho aspettato a lungo di diventare nonna“. Naomi intanto continua a mantenere tantissima riservatezza, infatti, non ha resto pubblico il nome di sua figlia né la data di nascita.