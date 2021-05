Morto Franco Battiato, l’ultimo saluto dal mondo della musica e non solo

La morte di Franco Battiato ha sconvolto il mondo della musica, ma non solo: l’ultimo saluto al Maestro di Catania

Stamane, all’età di 76 anni, ci ha lasciati Franco Battiato. Considerato dai più uno dei più influenti cantautori di sempre nella storia della musica non solo italiana, ma universale. Il mondo della musica lo piange amaramente, ma non solo quello. In queste calde ore sono migliaia, se non milioni, gli esponenti della musica, dello spettacolo, della politica ed anche i ‘comuni mortali’ che lo celebrano in ogni modo. Andiamo a vedere alcuni dei più toccanti saluti ad una leggenda che vivrà in eterno nella memoria dell’umanità.

I saluti più toccanti a Franco Battiato

Ecco alcuni dei più toccanti saluti dal web a Franco Battiato:

A te caro Franco,

con il cuore colmo di tristezza dedico il mio silenzio nel ricordo delle emozioni e dei sorrisi che mi hai regalato.#battiato — Fabio Fazio (@fabfazio) May 18, 2021

“E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire”… Addio, ombra della luce. #Battiato pic.twitter.com/jPKiLi57Le — Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) May 18, 2021