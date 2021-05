Isola dei Famosi, il confronto spaventa il pubblico: intervento dello staff

L’Isola dei Famosi sta raccogliendo milioni di visualizzazioni. Ogni puntata è ricca di colpi di scena e un dato ha sorpreso il pubblico.

Ieri sera è andata in onda la diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi che sta costantemente tenendo incollati allo schermo tantissimi italiani. I milioni di telespettatori seguono con attenzione le vicende legate ai naufraghi, loro beniamini, e un dato ha fatto preoccupare e non poco i fan.

Proprio ieri, a poche ore dalla diretta di oggi, sul finire del daytime dell’Isola dei Famosi Valentina Persia ha avuto un malore. Per la naufraga è stato chiesto l’intervento del medico che si è immediatamente precipitato da lei per prestarle soccorso.

In confessionale Valentina Persia ha ammesso che ha avuto un mancamento probabilmente dovuto alla grande fame e stanchezza di questi ultimi giorni: “Mentre stavo prendendo le esche la stanchezza e la fame mi hanno tirato un brutto scherzo”.

Isola dei Famosi, un dato sorprende il pubblico: la richiesta dei fan

Non solo Valentina Persia, ma sono diversi i naufraghi che stanno soffrendo per la fame. Quelli che sono dimagriti di più sono Roberto Ciufoli, Awed e Andrea Cerioli: hanno perso ben sedici chili. Proprio per l’influencer i fan si sono spinti sino a chiedere alla produzione dell’Isola dei Famosi di farlo mangiare. Awed però, secondo quanto riferito dallo staff sta benissimo e può proseguire con l’attuale regime alimentare. Scopriamo però quanti chili hanno perso i naufraghi sino ad oggi.