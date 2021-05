Ilary Blasi, altro netto flop: anche i fan l’abbandonano

Altro netto flop per Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi che sta ottenendo davvero pochi ascolti rispetto agli standard passati

Pessima notizia per Ilary Blasi che ancora una volta non raggiunge un buon risultato con la puntata serale dell’Isola dei Famosi. Il reality show ieri ha tenuto incollati 2.994.000 spettatori alla tv, per il 18,7% di share. Un risultato in ribasso rispetto al lunedì precedente quando erano stati superati i 3 milioni. Il programma, comunque, quest’anno sta deludendo in termini di ascolti, rispetto agli standard delle edizioni precedenti. Anche i fan più accaniti stanno abbandonando la nave condotta da Ilary Blasi. A vincere la gara dei dati Auditel, comunque, è stata ancora Rai 1 con l’ultima puntata della fiction Chiamami ancora amore che ha chiuso con 3.719.000 telespettatori pari al 16,5% di share.

IN AGGIORNAMENTO

I risultati degli altri canali:

Rai2 Prima di Lunedì 1.001.000 spettatori (4,1%)

Italia 1 Atomica Bionda 1.172.000 (5,2%)

Rai3 Report 2.610.000 (11%)

Rete4 Quarta Repubblica 867.000 (4,8%)

La7 Tootsie 552.000 (2,4%)

Tv8 4 Hotel 339.000 (1,7%)

Nove King Arthur 327.000 (1,5%).

LEGGI ANCHE—> Elisabetta Gregoraci, arriva l’annuncio: fan spiazzati

Ilary Blasi ed Akash Kumar, scintille in studio

Nella serata di ieri in studio era presente anche l’ex naufrago Akash Kumar che aveva inizialmente deciso di non tornare più, salvo poi fare dietrofront. Ilary Blasi, a tal proposito, gli ha lanciato una frecciata in diretta: “Avevi detto che non saresti più venuto invece sei attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma. Dai Akash bentornato”.

LEGGI ANCHE—> Harry, nuovo attacco alla Royal Family: “Non sono come lui”

La sua risposta non si è fatta attendere: “Posso parlare? Io non sarei più venuto, io l’ho dichiarato e lo dico anche qui in faccia a tutti perché per me non c’è rispetto”. Ilary a quel punto ha ribattuto: “Va bene, dopo approfondiremo”. Non è però finita qui perché il concorrente ha tuonato: “Se vuoi me ne vado a casa”. La conduttrice ha smorzato i toni e l’ha invitato a restare. E’ da inizio reality che Akash crea polemiche ed ormai per gli spettatori è un abitué.