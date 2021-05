Il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, lancia un nuovo appello alle regioni sui vaccini: “Mettere in sicurezza gli over 60”

La campagna di immunizzazione contro il Covid-19 prosegue a pieno ritmo in tutto il Paese. A tal riguardo, in vista della stagione estiva, il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha dichiarano che vanno programmate le vacanze in funzione dell’appuntamento vaccinale.

Il commissario ha poi sottolineato gli intervalli da osservare tra l’inoculazione della prima e seconda dose dei vaccini oggi disponibili. “AstraZeneca si può fare con un intervallo tra 4 e 12 settimane tra prima e seconda dose, con i vaccini a mRna si può fare a 42 giorni“. Il generale ha infine aggiunto di essere aperto a tutto qualora le regioni volessero avanzare delle proposte.

Mettere in sicurezza prima chi è più a rischio: l'appello di Figliuolo alle regioni Il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha lanciato un appello alle regioni. L'invito è quello di mettere prima in sicurezza gli over 60: "Sono quelli che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale". Nelle prossime settimane è importante dunque seguire il piano stabilito dal Governo centrale senza dare precedenza ad altre categorie.