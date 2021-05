Elisabetta Gregoraci nei giorni scorsi era stata al centro di un gossip smentito nelle scorse ore.

Nei giorni scorsi alcuni scatti avevano fatto scoppiare uno scoop pazzesco. Elisabetta Gregoraci, nonostante la sua riservatezza, era finita al centro del gossip che la vedeva “innamorata” di un pilota di GP2. I lettori, quelli più attenti, ricorderanno che fino a poco tempo fa si parlava di un possibile ritorno con Flavio Briatore, ma anche di un possibile flirt con Piero Barone de Il Volo al quale era stato attribuita la dedica fatta alla showgirl (l’aereo con la scritta “Sei l’epicentro del mio terremoto), quando lei era alla casa del Grande Fratello Vip. L’ultimo scoop però, smentito nelle scorse ore, vedeva Elisabetta innamorata di Stefano Coletti.

Elisabetta Gregoraci, arriva l’annuncio: fan spiazzati

Aldilà delle foto vi erano alcuni intrecci che avevano portato le menti più astute a credere di aver completato il puzzle, un castello di lego caduto improvvisamente dinanzi alle dichiarazioni di Stefano Coletti: “Conosco Elisabetta Gregoraci da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”.

Il pilota aveva pubblicato su Instagram 3 scatti con la showgirl. Nella seconda foto, sul braccio di Coletti appariva un tatuaggio che aveva richiamato alla memoria dei fan del GF Vip una frase familiare: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. La stessa frase era volata sul cielo della Casa con un aereo facendo fantasticare il pubblico. Purtroppo, per le menti sognanti, tale intreccio è stato solo frutto della casualità e la bellissima Elisabetta Gregoraci continua ad essere innamorata solo di suo figlio.