Covid-19, bollettino 18 maggio: 4.452 contagi e 201 decessi

La Protezione Civile ha comunicato i dati riguardanti l’ultimo bollettino da Covid-19: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto, sono stati trasmessi poco fa dalla Protezione Civile i dati in merito al bollettino da Covid-19 del 18 maggio. Nelle ultime 24 ore si è registrato un calo del tasso di positività rispetto alla giornata di lunedì 17 maggio.

A fronte di 262.864 tamponi processati, hanno contratto il virus 4.452 italiani ( ieri 3.455 a fronte di 118.924 tamponi). Sale il numero delle vittime con 201 decessi (ieri ne sono stati 140). Nelle ultime 24 ore cresce però anche il numero dei guariti: 11.831 rispetto ai 9.305 registrati nella giornata precedente.

Il tasso di positività è pari a 1,7% (-1,2%), dunque in calo rispetto a ieri. Dati positivi si registrano anche nelle terapie intensive con -65 e nei ricoveri ordinari con -485. Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi, nel nostro Paese sono state somministrate 27.919.253 dosi di vaccino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> A scuola in estate, Cottarelli a iNews24: “Recuperare il tempo perso con due settimane in più di lezione”

Veniamo adesso al bollettino delle singole regioni: i contagi

Nelle ultime 24 ore è stato registrato un netto calo della curva dei contagi in tutto il Paese. Rispetto a ieri sono in calo i ricoveri in terapia intensiva e quelli ordinari seppure è stato registrato un aumento nel numero dei decessi.

TI COSNIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Vaccini in vacanza, Di Perri a iNews24: “C’è elasticità nel calendarizzare la seconda dose. Il problema non esiste”

Quanto alle singole regioni, in termini di contagi, la situazione è la seguente: in Campania si registrano +598 nuovi casi, in Piemonte +437, in Puglia +407, in Lombardia +598, in Sicilia +411, nel Lazio +348, in Emilia Romagna +331, nel Veneto +306, in Toscana +291, nelle Marche +115, in Calabria +108, in Liguria +80, in Umbria +16, in Basilicata +85, in Alto Adige +84, in Sardegna +61, in Friuli Venezia Giulia +36, in Abruzzo +33, in Valle d’Aosta +9, in Trentino +36 e nel Molise +3.