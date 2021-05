Clubhouse su Android, c’è la data: ecco quando sarà disponibile

Finalmente ci siamo: Clubhouse arriva su Android. Alpha Exploration Co. ha annunciato la data di arrivo

I primi mesi del 2021 sono stati inevitabilmente contrassegnati da Clubhouse. App lanciata da Alpha Exploration Co., permette di creare ed accedere a stanze vocali tematiche con un numero più o meno ristretto di partecipanti e ascoltatori. Uno degli elementi che ha reso il servizio così popolare è la sua esclusività: si può infatti accedere solo su invito e con un dispositivo iOS.

O almeno, sarà così ancora per poco. Come si vocifera da diverse settimane, infatti, è in dirittura d’arrivo la versione Android dell’applicazione. Una mossa importante da parte dell’azienda, che tenta così di risollevare le sorti di un’app che ha perso parte del suo fascino. Con un post su Twitter, è finalmente arrivata la data ufficiale.

Clubhouse su Android, ecco quando sarà disponibile

Android rollout continues! 🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Japan, Brazil & Russia coming Tuesday

🇳🇬🇮🇳 Nigeria & India on Friday AM

🌐 Rest of world throughout the week, and available worldwide by Friday afternoon — Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021

A partire da questa settimana, Clubhouse sbarcherà su Android in tutto il mondo. L’annuncio è stato dato con un post sull’account Twitter ufficiale della piattaforma. Nello specifico, per l’Italia la data cardine sarà il pomeriggio del 21 maggio. Una novità tanto attesa e che finalmente diventa realtà, per un’utenza che punta ad allargarsi e a rialimentare così un servizio che negli ultimi tempi stava faticando.

Rimane invariato il sistema degli inviti, per il quale servirà avere conoscenze all’interno dell’app prima di potervi accedere. Gli sviluppatori hanno precisato inoltre che – almeno per le prime settimane – la versione Android sarà limitata rispetto a quella iOS. Funzioni come la possibilità di seguire un topico, aprire un club o fare pagamenti verranno aggiunte in futuro.