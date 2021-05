Calciomercato Inter, si lavora al dopo Conte: clamorosa ipotesi

Calciomercato Inter, la dirigenza sta valutando il possibile sostituto di Antonio Conte sulla panchina. C’è una possibile scelta clamorosa

Non il migliore dei momenti per l’Inter che, dopo aver vinto il 19esimo scudetto della sua storia, si trova ora a dover affrontare gravi problemi finanziari. In questi giorni dovrebbe arrivare uno dei tanti attesi prestiti, così da chiudere gli accordi per i rinnovi contrattuali dei giocatori più importanti. È chiaro che il futuro del club e di molti dei suoi protagonisti rimane in bilico.

Lautaro Martinez ha offerte dall’estero, Achraf Hakimi piace al Bayern Monaco, Alessandro Bastoni non ha ancora rinnovato e Alexis Sanchez ha un ingaggio molto oneroso. A tutto questo, c’è da aggiungere un grosso punto di domanda sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico leccese è ormai un top allenatore, e difficilmente rimarrà senza avere certezze sul futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: spunta l’indizio

Calciomercato Inter, c’è Gattuso per il dopo Conte

Nell’eventualità che Antonio Conte possa lasciare l’Inter già nella prossima sessione di calciomercato, iniziano a circolare i primi nomi che potrebbero sostituirlo. Stando a quanto riferito dal giornalista Luca Momblano sul canale Twitch Juventibus, nella lista stilata da Marotta rientrerebbe anche Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese è ad un passo dal riportare il suo Napoli in Champions League, ma l’addio a fine stagione è ormai cosa certa.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto il portiere: un colpo dalla Premier

Negli anni ha saputo dimostrare il suo valore e, dopo esser già stato sulla panchina del Milan, potrebbe ora passare all’altra sponda del Naviglio. Per ora si tratta di una semplice suggestione, ma chissà che nelle prossime settimane possa svilupparsi qualcosa. Sulla sua situazione rimane vigile anche la Fiorentina.