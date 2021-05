Anticipazioni Uomini e Donne, arrivano alle mani: rissa in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne, per quanto riguarda oggi 18 maggio, parlano di una possibile rissa in studio: costretti ad intervenire tutti gli altri

Uomini e Donne va verso la fine per quel che riguarda questa stagione, ma questo sta alimentando dinamiche sempre più interessanti in studio soprattutto per ciò che riguarda il trono Over. Nella giornata di ieri abbiamo assistito ad una lite tra Roberta e Riccardo che, dopo essersi lasciati, sono tornati in studio accusandosi a vicenda. L’idea, dopo alcuni risvolti, è che Ida e Roberta possano ‘allearsi’ contro il cavaliere pugliese.

Nella giornata di oggi, Riccardo dovrebbe continuare a sedersi al centro dello studio e, dopo aver accusato Roberta di volere solo followers, si scaglierà proprio contro Ida. Secondo quanto riferito da Il Vicolo delle News, il cavaliere accuserà Ida di avergli fatto lasciare il telefono sul tavolo nel corso di una discussione per evitare che potesse registrare il tutto. Riccardo, di risposta, accuserà Ida di essersi messa d’accordo con Roberta sulle persone con cui uscire per ottenere visibilità

Anticipazioni Uomini e Donne, Armando e Riccardo alle mani

Non solo Riccardo, anche Armando sarà protagonista della puntata di oggi di Uomini e Donne. I due, pare, arriveranno quasi alle mani dopo un acceso confronti. Ad intervenire tutti i presenti per evitare ogni pericolo. Maria De Filippi ora dovrà riflettere sul da farsi in vista della prossima stagione e decidere se escludere qualcuno.

Non è la prima volta che la conduttrice punisce alcuni comportamenti, escludendo i concorrenti dal parterre. Un po’ come successo qualche anno fa con Giorgio Manetti.