Andrea Zenga ha risposto ai fan in un consueto Q&A su Instagram in cui ha svelato qualche particolare che gli riguarda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Andrea Zenga ha dato la possibilità ai suoi quasi 600mila followers di potergli fare qualche domanda per sfatare le loro curiosità. Tantissimi i fan che hanno messo a nudo le proprie curiosità in merito all’ex gieffino e la sua vita privata, i suoi sogni e le sue ambizioni.

LEGGI ANCHE > > > “Miriam Leone si sposerà a breve”: chi è il fortunato

NON PERDERTI > > > Isola dei Famosi, il confronto spaventa il pubblico: intervento dello staff

Andrea Zenga si dice soddisfatto della sua vita, ma vorrebbe migliorare l’aspetto lavorativo. Attualmente, infatti, è un agente immobiliare, ma il suo sogno è ben altro. Da bambino ha seguito, anche se per poco, le orme del padre, Walter, nel mondo del calcio, salvo poi abbandonare in seguito ad un infortunio. Ai suoi followers ha svelato che lavorare in un programma calcistico sarebbe il suo sogno.

LEGGI ANCHE > > > Rosalinda Cannavò, la confessione dell’attrice: “L’ho fatto per me”

Andrea Zenga, l’amore con Rosalinda e le insicurezze

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Andrea Zenga sta vivendo la sua favola d’amore nata all’interno della casa del Grande Fratello VIP, insieme a Rosalinda Cannavò. I due sono molto in sintonia, spesso sorridenti sui social e con una particolare complicità che risolleva lo stesso ex gieffino dai problemi quotidiani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ilary Blasi, altro netto flop: anche i fan l’abbandonano

Tuttavia, Andrea Zenga ha ammesso di avere dei difetti: “Ne ho tanti, ma quello su cui vorrei lavorare di più è l’insicurezza. Vorrei essere meno insicuro ed acquisire un po’ di sicurezza”, ha spiegato ai suoi followers.