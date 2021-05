X Factor, scelto il nuovo conduttore: nome clamoroso!

Ad X Factor è stato finalmente scelto il prossimo conduttore che dovrà prendere le redini di Alessandro Cattelan

Sarà Ludovico Tersigni il prossimo conduttore di X Factor. Questa è l’indiscrezione lanciata da Dagospia che sostiene che, il talent show di Sky e Fremantle vogliano creare un Alessandro Cattelan-bis. Quando il conduttore cominciò con X Factor, infatti, aveva soltanto 31 anni ed ha passato 10 anni al timone del programma. Simile destino potrebbe essere quello di Ludovico Tersigni, giovane di 25 anni su cui hanno deciso di puntare.

LEGGI ANCHE > > > Nick Jonas ricoverato d’urgenza in ospedale: le condizioni dell’artista

NON PERDERTI > > > Mara Venier, l’annuncio sensazionale: pubblico in visibilio

La conferma sembrerebbe essere attesa a momenti, dopo i primi rumors iniziali che poi si sono dimostrati essere la realtà. Ludovico avrebbe dunque sbaragliato la concorrenza di tutti i nomi apparsi in questi mesi per sostituire lo storico Cattelan.

LEGGI ANCHE > > > Tommaso Zorzi, arriva l’annuncio dell’influencer: “Ti cambia la vita” – VIDEO

X Factor, Ludovico Tersigni alla conduzione: la sua carriera

Ludovico Tersigni è nato a Roma l’8 agosto 1995 sotto il segno zodiacale del Leone. Suo zio, Diego Bianchi – conosciuto come Zero – è il presentatore del talkshow di La7, Propaganda Live. È proprio in un film con lo zio come regista che Ludovico ha fatto il suo esordio sul grande schermo con Arance & martello, nel 2014. Due anni dopo, invece, ha fatto la sua apparizione con L’Estate addosso di Gabriele Muccino. Il giovane attore non ha seguito del tutto le orme dello zio, ma fa parte comunque del mondo dello spettacolo. Per gli appassionati di Netflix, infatti, Ludovico è uno degli attori di Skam Italia dove interpreta Giovanni Garau.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, arriva l’attacco alle coppie: “Quando non c’è amore…”

L’anno scorso, Ludovico è tornato su Netflix con la serie TV Summertime in cui interpreta Alessandro “Ale” Alba.