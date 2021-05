Twitter diventa (anche) a pagamento: costi e funzioni aggiuntive

Come preannunciato dall’esperta Jane Manchung Wong, Twitter diventerà presto anche a pagamento. Ecco tutti i dettagli

Le voci relative ad una nuova modalità a pagamento di Twitter trovano sempre più conferme. Stando a quanto sottolineato dall’esperta Jane Manchun Wong, presto verrà introdotta Blue, la cosiddetta versione in abbonamento del social network. Ci saranno ovviamente alcune funzionalità esclusive e non disponibili nella versione free.

Al momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte dell’azienda stessa, ma pare sempre più probabile che il piano in abbonamento arriverà già dalle prossime settimane. Il prezzo di base iniziale sarà di 2,99 dollari al mese negli Usa, ma potrebbero esserci diversi livelli del servizio con un costo a salire.

Twitter a pagamento, tutto quello che c’è da sapere

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like: Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Presto Twitter dovrebbe diventare a pagamento, come annunciato dall’esperta Jane Manchun Wong. 2,99 dollari al mese, che andranno a salire in base al numero di funzionalità disponibili. Tra le caratteristiche aggiuntive ci sarà sicuramente il pulsante “Annulla Invio“, che dovrebbe funzionare come un timer e permetterà a gli abbonati di cancellare la pubblicazione di un contenuto.

Altra feature esclusiva è “Collezioni”, che permetterà di salvare e organizzare tutti i tweet in modo che siano più facili da trovare. In questo modo, chiunque potrà condividere le proprie raccolte con gli altri utenti. A breve dovrebbero arrivare conferme ufficiali da parte della piattaforma stessa, con un listino prezzi che – anche in Italia – sarà molto simile a quello degli Usa. Non resta che aspettare e capire a cosa hanno pensato i piani alti del social network per cinguettare.