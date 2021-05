L’influencer Tommaso Zorzi non smette di stupire i propri fans. L’opinionista è tornato su Instagram con un nuovo annuncio: vediamo di cosa si tratta

L’amatissimo influencer ed ora conduttore televisivo Tommaso Zorzi è tornato nelle sue Insta Stories con nuovi consigli per i suoi followers. Dopo la vittoria alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, il 26 enne ha preso il volo in Tv.

Scelto dalla bellissima Ilary Blasi come opinionista dell’ “Isola dei Famosi 2021” accanto all’ereditiera Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, Tommaso sta mostrando la sua stoffa. Piace tantissimo al pubblico italiano e i fans lo omaggiano ogni giorno.

Proprio ieri, l’ex gieffino ha mostrato nelle sue Insta Stories un mazzo di fiori che aveva appena ricevuto per strada. Gesti ed iniziative che gli dimostrano tantissimo affetto scaturito dalla sua simpatia e spontaneità: per questo motivo i fans seguono ogni suo consiglio. E proprio nelle ultime ore Tommaso ha lanciato il suo ‘ultimo consiglio’.

L’annuncio di Tommaso su Instagram: “E’ la svolta’

Tommaso Zorzi ha da poco cambiato casa ed è ancora alle prese con gli ultimi dettagli e l’arredo da inserire nell’appartamentino milanese. L’opinionista dell’ “Isola dei Famosi 2021” quotidianamente aggiorna i propri followers di Instagram sulle novità che inserisce nel suo bilocale.

Nei giorni scorsi abbiamo visto le nuove tende fatte su misura per le finestre ed uno sgabello che aiuterà Priscilla a raggiungere il davanzale dov’è posizionata la scodella con il cibo. Questo per evitare che Gilda possa rubare le crocchette del gattino.

Ma l’ultimo annuncio fatto da Tommaso nelle Insta Stories ha divertito i fans. L’ex gieffino ha raccontato di non avere ancora in casa un complemento di arredo che in tanti troviamo indispensabile: “Sono in casa nuova da almeno due settimane e dovete sapere che ancora non ho lo specchio. Ed è due settimane che vivo senza specchiarmi.. si vede?!”.

Dunque Tommaso si è soffermato su quest’altro aspetto della sua casa che ad oggi e a distanza di due settimane non ha ancora uno specchio nemmeno sul lavabo, facendo una riflessione: “Ma è stupendo, vi giuro vi cambia la vita! E’ proprio una svolta..”. Vedremo nelle prossime Insta Stories e negli aggiornamenti di casa Zorzi se Tommaso acquisterà uno specchio o se è realmente questa una sua nuova scelta di vita.