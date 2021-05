Orietta Berti sarà presto protagonista in televisione. La cantante, icona della musica italiana, sarà vittima di uno scherzo.

Orietta Berti presto sarà una delle vittime del programma nato da un’idea di Fatma Ruffini e Salvatore De Pasquale, andato in onda per la prima volta nel 1992. Sin dalla prima edizione questo programma, nato come versione italiana del famosissimo Candid Camera statunitense, è stato molto popolare al punto da far entrare nel linguaggio comune sin da subito l’espressione “Sei su Scherzi a parte!”.

La prima edizione di Scherzi a Parte è andata in onda il 9 febbraio 1992 su Italia 1 con la conduzione di Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Dal 1993, invece, in seguito al successo ottenuto, il programma viene promosso su Canale 5 con la confermata conduzione di Teocoli e Gnocchi mentre la prossima vedrà al timone della conduzione Enrico Papi.

Orietta Berti, clamorosa indiscrezione: presto protagonista in TV

Manca poco per il ritorno sul piccolo schermo di Scherzi a Parte. Il programma verrà trasmesso su Canale 5 e verrà condotto da Enrico Papi che farà ritorno in Mediaset dopo un’assenza che dura dal 2014. Il countdown è appena cominciato e Dagospia, nella rubrica ‘A lume di Candela’, ha dato delle curiose anticipazioni in merito a due vittime finite sotto le grinfie della trasmissione. Di chi si tratta? Ad essere finite nel mirino della Candid Camera più amata dagli italiani sono la showgirl Manuela Arcuri e la cantante Orietta Berti.