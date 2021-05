Nick Jonas ricoverato d’urgenza in ospedale: le condizioni dell’artista

Trasportato d’urgenza in ospedale, Nick Jonas ha avuto un infortunio che l’ha costretto al ricovero stando alle indiscrezioni del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICK JONɅS (@nickjonas)

La star Disney, Nick Jonas sarebbe stato ricoverato d’urgenza sabato scorso in ospedale. Stando alle indiscrezioni lanciate da TMZ, il fratello di Joe e Kevin avrebbe rimediato un infortunio durante le riprese di un nuovo spettacolo. Non è ben chiaro di che tipo di infortunio si tratti, ma sembrerebbe essere qualcosa di molto serio.

LEGGI ANCHE > > > Mara Venier, l’annuncio sensazionale: pubblico in visibilio

NON PERDERTI > > > Tommaso Zorzi, arriva l’annuncio dell’influencer: “Ti cambia la vita” – VIDEO

Tuttavia, il ricovero sembra essere durato poco, tanto da essere stato dimesso ieri, domenica 16 maggio, per concedersi un’intera giornata di riposo e poi rientrare come previsto come giudice a The Voice USA.

LEGGI ANCHE > > > Twitter diventa (anche) a pagamento: costi e funzioni aggiuntive

Nick Jonas, le ultime sulle condizioni dello showman

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICK JONɅS (@nickjonas)

Se Nick Jonas sarà presente questa sera, come di consueto, nel programma The Voice come giudice, le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Per adesso, l’attore e cantante statunitense non ha dato notizie in merito, ma dovrebbe essere stabile, grazie all’intervento tempestivo dell’equipe medica e dei medici in ospedale. Soltanto tre anni fa – i fan più attenti ricorderanno – rimediò un preoccupante infortunio alla mano in seguito all’allenamento svolto a termine di uno spettacolo in Messico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Fortnite lancia ufficialmente il nuovo evento: sfide e premi in palio

Non è ben noto neppure quale sia il progetto che, oltre The Voice, la star Disney sta portando avanti. La sua carriera, infatti, è cominciata proprio con gli altri due fratelli, Joe e Kevin su Disney Channel con il film Camp Rock insieme a Demi Lovato. La loro carriera è poi proseguita distintamente, ma restano al pubblico come i Jonas Brothers.